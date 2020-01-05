В чешской Остраве на стадионе «Остравар-Арена» завершился первый период хоккейного матча между сборными России и Канады. Команды встречаются в рамках финала молодежного чемпионата мира, к первому перерыву счет не открыт — 0:0.

Россия уже играла с Канадой на текущем турнире: на стадии группового этапа подопечные Валерия Брагина разгромили соперников со счетом 6:0. Однако в истории личных встреч на молодежных чемпионатах мира канадцы пока лидируют. Они выиграли 13 матчей, россияне — 12, еще один матч завершился вничью. Если России удастся победить сегодня, статистика личных противостояний будет выровнена.

Напомним, в полуфинале сборная России выбила из борьбы Швецию, одержав победу со счетом 5:4 в овертайме. Канадцы в основное время разгромили Финляндию — 5:0.