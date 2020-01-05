В Остраве на стадионе «Остравар-Арена» продолжается финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. Команды провели на льду 40 минут и обменялись голами, ко второму перерыву россияне ведут в счете — 2:1.

Обе шайбы были заброшены во втором периоде. Подопечные Валерия Брагина вышли вперед на 30-й минуте: Никита Александров реализовал большинство, в роли ассистентов выступили Егор Замула и Григорий Денисенко.

На 32-й минуте канадцам удалось восстановить равновесие. При игре 5х3 Дилан Козенс отправил шайбу в ворота Амира Мифтахова. Однако за пять минут до конца периода Денисенко снова вывел Россию вперед, поразив ворота Джоэля Хофера.

Напомним, в полуфинале канадцы разгромили сборную Финляндии со счетом 5:0, Россия обыграла Швецию в овертайме — 5:4.