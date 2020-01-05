Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги многодневки «Тур де Ски». Александр Большунов стал победителем общего зачета, Сергей Устюгов занял второе место. У женщин на второй строчке расположилась Наталья Непряева, уступившая лишь норвежке Терезе Йохауг.

«Эмоции переполняют, не знаю, что с ними делать. Может, вытащить голову из окна машины и кричать на всю Москву: «Ура! Мы победили!» — заявила Вяльбе, слова которой приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что довольна результатом всей мужской команды, а также Наталья Непряевой. Вяльбе призналась, что успехи россиян на «Тур де Ски» её не просто удовлетворили, а принесли радость и счастье. По словам Вяльбе, перед решающей гонкой в гору у неё оставались переживания по поводу Большунова и Устюгова, так как многодневка выдалась напряженной.

Специалист также обратила внимание на то, как выступил еще один россиянин — Денис Спицов.