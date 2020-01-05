Известный хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают участники его проектов.

«Средний гонорар спортсмена – где-то 150-200 тысяч рублей за один выход», — заявил Авербух, слова которого приводит Sport24.

Авербух подчеркнул, что стоит у истоков индустрии ледовых шоу в России. По его словам, то обилие проектов, которое есть сейчас, отражает его задумки, появившиеся более 15 лет назад. Специалист объяснил, что сначала шоу представляли собой просто показательные выступления, потом бизнес стал расти.

По словам Авербуха, проекты не всегда приносили доход. «Минусы приходилось закрывать по-разному — продал одну машину, тогда был Saab, несколько раз перекредитовывался», — сказал постановщик и добавил, что убытки после первого гастрольного тура составляли больше 100 тысяч долларов.