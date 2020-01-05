Сборная России по хоккею проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира. Игра проходила в чешской Остраве и завершилась со счетом 3:4.

Командам не удалось открыть счет в первом периоде, однако во второй двадцатиминутке было заброшено три шайбы. На 30-й минуте Никита Александров реализовал большинство, однако спустя две минуты канадцы восстановили равновесие при игре 5х3, точным броском отметился Дилан Козенс. До перерыва россияне успели вновь выйти вперед, автором заброшенной шайбы стал Григорий Денисенко.

Третий период начался при счете 3:1 в пользу России, однако подопечные Валерия Брагина не смогли удержать преимущество. В ворота Амира Мифтахова влетело три шайбы: сначала отличился Коннор Макмайкл, затем Баррет Хэйтон сравнял счет, а Экил Томас вывел канадцев вперед.