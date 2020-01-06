Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал выступление российских спортсменов Александра Большунова и Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».

Носсум разочарован результатом своих подопечных, однако он признаёт, что российские лыжники оказались сильнее норвежских.

«Большунов и Устюгов — два ужасно хороших лыжник. Мы знали, что они включатся по полной. В этом году они были сильнее нас. Конечно, у нас была цель выиграть „Тур де Ски“, — цитирует Носсума NRK.

Напомним, 5 января масс-стартом в гору в итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась многодневка «Тур де Ски». Победу в соревновании одержал российский лыжник Александр Большунов, его партнёр по команде Сергей Устюгов занял второе место, тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клэбо, который уступил лидерство в общем зачёте многодневки неудачно выступив на завершающем этапе первенства.