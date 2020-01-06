Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов может в зимнее трансферное окно сменить место работы. В услугах российского форварда заинтересован испанский «Эспаньол», сообщает Diario La Grada.

По информации источника, клуб намерен усилится во время трансферов, чтобы лишить себя возможности вылета из испанской элиты, пока же команда располагается на дне чемпионата Испании.

Однако, Смолов — не основная цель бело-синих: более приоритетным кандидатом является форвард «Бенфики» Рауль Де Томас. Только в случае неудачи по сделке с испанским игроком, начнётся работа по Смолову.

В сезоне 2019/20 29-летний Смолов сыграл за «Локомотив» в 19-ти матчах, в том числе и в Лиге чемпионов, забил в них три мяча и сделал три результативные передачи.

После 19-ти туров испанской Ла Лиги «Эспаньол» занимает последнюю 20-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе лишь 11 очков.