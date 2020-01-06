Норвежская лыжница Хейди Венг предложила изменить регламент многодневки «Тур де Ски», добавив в основную часть больше спринтерских гонок.

Венг считает, что на «Тур де Ски» нужно ставить больше спринтов, не давая за них бонусные секунды. Венг добавила, что было бы справедливо, если бы в течении сезона у дистанционщиков и спринтёров насчитывалось одинаковое количество гонок.

«Думаю, нам нужно больше спринтерских гонок. Было бы справедливо, если бы за спринт не давались бонусные секунды, но добавили один старт. Были бы три спринтерские гонки, три дистанционные и финальная гонка в гору», — цитирует Венг NRK.

По итогам многодневки «Тур де Ски» Хейди Венг заняла четвёртое место в общем зачете соревнований. Золотую медаль выиграла её соотечественница Тереза Йохауг, второе место у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку лидеров ещё одна спортсменка из Норвегии — Ингвильд Флугстад Эстберг.