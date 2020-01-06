Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук поблагодарил своего партнёра по команде Бретта Кулака за то, что он освободил 17-й номер для россиянина, после того как Ковальчук подписал контракт с командой. Сам Кулак теперь играет по 77-м номером.

Канадский журналист Джон Лю на своей странице в «Твиттере» написал, что россиянин подарил Бретту Кулаку часы Rolex с гравировкой, в знак благодарности, что тот уступил ему номер «17».

Напомним, 3 января Илья Ковальчук подписал двустороннее соглашение с «Монреаль Канадиенс» до конца сезона. Начинал регулярку Ковальчук в составе «Лос-Анджелес Кингз», который зимой выставил нападающего на драфт отказов.

В нынешнем розыгрыше Национальной хоккейной лиги Илья Ковальчук сыграл 17 матчей, забросил в них три шайбы и сделал шесть результативных передач.