Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей дал комментарий по поводу предложения норвежки Хейди Венг изменить регламент «Тур де Ски», добавив в неё одну спринтерскую гонку.

Миньерей считает, что трудно сделать соревнование сбалансированным для всех. Миньерей принял к сведению предложение спортсменки и сказал, что в FIS рассмотрят нынешний формат многодневки в конце сезона.

«Думаю, нам нужно подумать об этом несколько дней. Всегда есть спортсмены, которые получают больше бонусных секунд. Кому-то хочется больше спринтерских гонок, кому-то — дистанционных и так далее. Мы никогда не сможем сделать всех счастливыми», — цитирует Миньерея NRK.

5 января завершилась многодневка «Тур де Ски», которая стартовала 28-го декабря предыдущего года. Золото «Тур де Ски» в женском первенстве завоевала норвежка Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева — вторая, Ингвильд Флугстад Эстберг — третья. Мужской зачёт выиграл россиянин Александр Большунов, Сергей Устюгов занял второе место, норвежец Йоханнес Клэбо замкнул тройку лидеров.