Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо прокомментировал своё выступление на многодневке «Тур де Ски». По итогам соревнований Клэбо занял третье место в общем зачёте.

Лыжник доволен тем, как он отработал на лыжне в «Тур де Ски». Клэбо признаёт, что оказался слабее российских спортсменов Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Я доволен тем, как работали моё тело и голова. Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы бороться. Чувствую, что всё сделал правильно. Два лыжника оказались сильнее меня. Нужно это признать и поздравить их», — цитирует Клэбо Dagbladet.

Норвежец не считает, что из-за лыж не получилось добиться более лучшего результата, по его словам, один из дней многодневки прошёл не очень удачно.

«Не думаю, что дело в лыжах. Для достижения успеха нужно, чтобы сложилось очень много факторов. Один из дней сложился неудачно в плане прохождения дистанции, другой также оказался ужасным», — сказал Клэбо.

По итогам мужского зачёта «Тур де Ски» победу в многодневке одержал россиянин Александр Большунов, серебряным призёром стал другой российский лыжник — Сергей Устюгов.