Игрок молодёжной сборной России по хоккею Егор Замула подвёл итоги выступления команды на МЧМ-2020 в Чехии.

Замула высказал слова благодарности партнёрам по команде, а также добавил, что в финальном мачте против Канады российским игрокам не удалось выдержать темп игры в третьем периоде.

«Сегодня просто их день. Мы проиграли и уже ничего не сделать. Надо было добавлять в третьем периоде и играть, как в первых двух», — цитирует защитника «Спорт-экспресс».

Замула сказал, что удаления были основной проблемой команды на протяжении всего чемпионата мира. В Европе судьи менее лояльны, чем за океаном.

«Это Европа, здесь за все будут давать удаления. Это не Канада, где дают играть в жесткий хоккей», — сказал Замула.

Напомним, 5 января в финальном матче молодёжного чемпионата мира сборная России уступила Канаде со счётом 4:3. По ходу встречи россияне дважды выходили вперёд, но упустили победу в последней двадцатиминутке. Третье место молодёжного мундиаля завоевала сборная Швеции, которой удалось совладать с финнами (3:2) в матче за бронзовые медали.