Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о работе с российским бойцом, о его успехах в спорте и тренировочном процессе.

По словам Мендеса, по Хабибу было сразу видно, что он станет чемпионом UFC. Пока Нурмагомедов борется за свою страну, семью и веру — он непобедим.

«Это было сразу очевидно. Особенно когда я понял, что он способен слушать и слышать. Сразу было видно, что он силен морально, что его нельзя сломать», — сказал Мендес в интервью «Спорт-экспресс».

Тренер дагестанца сказал, что Хабиб проигрывал раунды в спаррингах на тренировках, но полностью тренировочный бой — никогда.

«Если один раунд отдаст, то остальные заберет. Он всегда выходит победителем, вне зависимости ни от чего», — сказал Мендес.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в лёгком весе. На счету 31-летнего бойца 28 побед в 28-ми поединках в ММА. В следующий раз Хабиб зайдёт в клетку 18 апреля против американского бойца Тони Фергюсона. Поединок состоится в Нью-Йорке (США) на шоу UFC 249.