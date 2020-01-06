Российский тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывание тренера молодёжной сборной России по хоккею Игоря Ларионова о том, что в клубах КХЛ в спецбригадах большинства должны чаще появляться молодые игроки.

Для Назарова данное высказывание кажется странным. По его словам, молодых игроков нужно постепенно наигрывать в составах, а не «бросать под танки».

«Странно слышать, что 18-летние пацаны должны играть чуть ли не в первом большинстве клубов КХЛ. Такого не бывает, с каждого тренера спрашивают за результат, игроков нужно подводить постепенно, а не бросать под танки. Здесь речь не о доверии, а о здравом смысле», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Напомним, 5 января молодёжная сборная России по хоккею в финальном матче МЧМ-2020 уступила команде Канады со счётом 4:3. Подопечные Валерия Брагина дважды имели преимущество по ходу встречи, но в концовке матча не смогли удержать победу.