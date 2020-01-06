Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг дала комментарий выступлению своей соотечественницы Терезы Йохауг на многодневке «Тур де Ски».

Эстберг знает, на сколько Йохауг сильная лыжница. По её словам, выступление Терезы — это абсолютное сумасшествие, в хорошем смысле слова.

«Я знаю, насколько Терезе сильна. Она выступает в своём классе по сравнению с другими. Я не знаю, из чего она сделана», — цитирует Эстберг Dagbladet.

Ингвильд Эстберг прошлогодняя победительница «Тур де Ски». По итогу многодневки сезона 2019/20 Эстберг заняла третье место в общем зачёте соревнований. Норвежка Тереза Йохауг выиграла завершающий масс-старт в гору и стала чемпионкой «Тур де Ски». Второе место у российской лыжницы Натальи Непряевой.

В мужском зачёте победу одержал россиянин Александр Большунов, на втором месте Сергей Устюгов, норвежец Йоханнес Клэбо замкнул тройку призёров.