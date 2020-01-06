Петербургский СКА продолжает выездной тур и теперь прибыл в Москву на матч со «Спартаком». Для армейцев с Невы это последняя выездная игра перед возвращением на домашнюю арену.

Год для СКА начался не совсем удачным образом: в первом матче нового десятилетия парни из Питера были избиты финским «Йокеритом» (6:0). Потом команде Алексея Кудашова удалось поднять себе настроение выездной победой в Минске против «Динамо» (1:4). Для команды Олега Знарка год начался чуть хуже, чем у СКА: на счету красно-белых три поражения кряду.

К матчу против «Спартака» в стан СКА вполне возможно вернётся молодой форвард команды Кирилл Марченко, который пропустил последние игры команды выступая за сборную России на молодёжном чемпионате мира, и значительно усилит атаку армейцев.

Противники два раза встречались между собой в нынешней регулярке КХЛ: дважды матч проходил на домашнем льду СКА и дважды завершался победой гостей со счётом 2:3.

К этому противостоянию СКА подходит находясь на второй строчке Западной конференции. «Спартак» на сегодняшний день на пятом месте, но «Локомотив» наступает на пятки москвичам и в случае сегодняшней неудачи, красно-белые могут покинуть лучшую пятёрку Запада.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак»-СКА пройдёт сегодня, 7 января в Москве. Стартовое взбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.