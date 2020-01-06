Туринский «Ювентус» продолжает борьбу за нападающего ПСЖ Мауро Икарди. Как сообщает Calciomercato.com, спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи не теряет надежды вновь переманить аргентинца в Италию.

По информации источника, «Ювентус» намерен приобрести Икарди во время летнего трасферного окна, несмотря на то, что в прошлом году при попытках заполучить форварда упустил эту возможность. Но вырвать Икарди из рук «Пари Сен-Жермен» будет не просто: у французского клуба имеется приоритетное право выкупить нападающего, после его удачных выступлений в составе новой команды. На сегодняшний день игра Мауро Икарди на трансферном рынке оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, в сентябре 2019 года Икарди на правах аренды перешёл из миланского «Интера» в ПСЖ. В нынешнем сезоне игрок забил 14 голов и сделал три результативных передач в 18 играх за французский клуб.