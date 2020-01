Сербский теннисист Новак Джокович ответил Марии Шараповой на её призыв пожертвовать деньги на борьбу с лесными пожарами, которые бушуют на территории австралийского континента.

Напомним, ранее российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии, призвав Джоковича поддержать акцию.

Джокович согласился поддержать действия Шараповой, написав об этом на своей странице в «Твиттере» .

«Да, Мария Шарапова. Я бы хотел повторить твоё пожертвование в размере $ 25 тыс., чтобы удвоить сумму помощи этим сообществам. Мы с тобой, Австралия», — сказал теннисист.

Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. 🙏🏼 https://t.co/wiUZHzg9cz

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 6, 2020