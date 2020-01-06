Заслуженный мастер спорта СССР Александр Пашков прокомментировал работу главного тренера молодёжной сборной России по хоккею Валерия Брагина на МЧМ-2020 в Чехии.

Пашков считает, что команда показала удовлетворительный результат на чемпионате мира. По его словам, Валерий Брагин собрал одну из лучших команд за последнее время, и если он готов продолжить работу со сборной, то его не должны увольнять.

«Сложно добиться максимального успеха, а локальный успех и призовые места практически всегда есть. Брагин способен продолжить работу. Эта команда была очень хороша, одна из лучших, если не лучшая за последнее время», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

Напомним, 5 января сборная России завоевала серебряные медали молодёжного чемпионата мира по хоккею, уступив в финальной встрече команде из Канады со счётом 4:3. Бронзовые медали чемпионата оказались в активе сборной Швеции.