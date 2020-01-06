Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением, кого он считает более опасным соперником для дагестанца, нежели Тони Фергюсон.

По словам Мендеса, канадский боец Жорж Сен-Пьер сильнее Фергюсона: он силён как в борьбе, так и в стойке.

«Он очень умный боец, не делает глупостей, атакует идеально. Да, он с большим отрывом самый опасный соперник из всех, что у Хабиба могут быть», — цитирует Мендеса «Спорт-эксперсс».

Напомним, в феврале 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры, но не исключил того, что в скоро времени может вновь вернуть в октагон.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдёт в Нью-Йорке 18 апреля.

Последний раз Нурмагомедов заходил в клетку 7 сентября 2019 года против Дастина Порье, в поединке с которым в третьем раунде одержал победу болевым приёмом.