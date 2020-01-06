Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», сообщает «Чемпионат».

Брат Зелимхана Бакаева, у которого контракт с красно-белыми заканчивался летом 2020-го года подписал с «Рубином» соглашение на пять лет. Контракт вступит в силу в конце сезона 2019/20.

По мнению журналиста Сергея Егорова, слова которого приводит Sports.ru, «Спартак» теряет молодого и очень перспективного игрока, действия которого высоко оцениваются футбольным сообществом.

Напомним, в декабре 2019 года у руля «Рубина» встал российский специалист Леонид Слуцкий. Контракт с экс-тренером сборной России рассчитан на пять лет.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 19 очков.