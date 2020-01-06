Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова вспомнила случай в карьере, как получила пощёчину от тренера Татьяны Тарасовой.

По воспоминаниям фигуристки, они приехали на осенние контрольные сборы на Украину. Бестемьянова была недовольная прокатом и начала странно себя вести, после чего Татьяна Тарасова у всех на глазах дала ей пощёчину.

«Да, это было. Причем это совсем не про нас с ней — и не про меня, и не про то, как она ко мне относилась. Она даже не могла про меня никаким плохим словом сказать, потому что если бы она сделала это, я бы ушла с тренировки. Со мной нельзя было так, и она прекрасно это знала. Но в тот момент, видимо, ничего другое не сработало бы», — цитирует слова Бестемьяновой ТАСС.

Самое забавное, что после пощёчины у спортсменки всё сразу начало получаться.

Наталья Бестемьянова — советская фигуристка, олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира. Танцевала в паре Андреем Букиным под руководством заслуженного тренера СССР — Татьяны Тарасовой.