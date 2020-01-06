Казанский «Рубин» подписал контракт с 21-летним футболистом Денисом Макаровым, сообщил клуб на своей странице в «Твиттере».

Экс-футболист «Нефтехимика» подписал соглашение с казанцами до лета 2023 года.

Как сообщает «Чемпионат», в декабре прошлого года «Рубин» анонсировал подписание Макарова, но чуть позже стало известно, что переход игрока сорвался. На сей раз сделка официально состоялась.

Полузащитник Денис Макаров является воспитанником академии Коноплёва. За свою карьеру выступал за молодёжный состав «Оренбурга» и «Оренбург-2». Последний год провёл в ФНЛ в нижнекамском «Нефтехимике». В сезоне 2019/20 выходил на поле в 20-ти матчах, забив в них 11 мячей.

Это не первая сделка «Рубина» за последнее время. Ранее стало известно, что казанцы подписали контракт с полузащитником московского «Спартака» Солтмурадом Бакаевым, но играть за новый клуб игрок сможет только в конце этого сезона.