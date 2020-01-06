Казанский «Рубин» подписал контракт с 21-летним футболистом Денисом Макаровым, сообщил клуб на своей странице в «Твиттере».

Экс-футболист «Нефтехимика» подписал соглашение с казанцами до лета 2023 года.

Как сообщает «Чемпионат», в декабре прошлого года «Рубин» анонсировал подписание Макарова, но чуть позже стало известно, что переход игрока сорвался. На сей раз сделка официально состоялась.

❗️Официально ❗️

Денис Макаров — игрок «Рубина». Контракт полузащитника рассчитан на 3,5 года 🗓 Добро пожаловать, Денис! ❤️💚

💻: https://t.co/EBw1goD4Ff pic.twitter.com/2WOczESOIJ — «Рубин» Казань (@fcrk) January 6, 2020

Полузащитник Денис Макаров является воспитанником академии Коноплёва. За свою карьеру выступал за молодёжный состав «Оренбурга» и «Оренбург-2». Последний год провёл в ФНЛ в нижнекамском «Нефтехимике». В сезоне 2019/20 выходил на поле в 20-ти матчах, забив в них 11 мячей.

Это не первая сделка «Рубина» за последнее время. Ранее стало известно, что казанцы подписали контракт с полузащитником московского «Спартака» Солтмурадом Бакаевым, но играть за новый клуб игрок сможет только в конце этого сезона.