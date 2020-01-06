Норвежская лыжная федерация объявила на своём сайте состав сборной Норвегии на Кубок мира в Дрездене (Германия), который пройдёт с 11-го по 12-е января.

Тренерский штаб норвежской сборной включил в заявку следующих спортсменов: Йоханнес Хёсфлот Клебо, Синдре Бьёрнестад Скар, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре, Эрик Вальнес, Эйрик Брандсдаль, Поль Трёан Эуне.

В состав женской сборной вошли: Майкен Касперсен Фалла, Ане Аппельквист Стенсет, Юли Мюр, Мари Эйде, Анникен Алнес, Кристине Ставос Скистад, Лотта Уднес Венг.

Бронзовый призёр многодневки «Тур де Ски» Йоханнес Клэбо представит страну на Кубке мира. Победительница женского зачёта Тереза Йохауг пропустит этап в Дрездене.

Напомним, Йоханнес Клэбо неудачно выступил в завершающем масс-старте в гору на «Тур де Ски» и опустился с первого места общего зачёта на третье, уступив первые строчки российским лыжникам Александру Большунову и Сергею Устюгову.