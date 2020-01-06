Экс-тренер бывшего чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера Фирас Захаби считает, что боец может возобновить профессиональную карьеру, если ему предложат бой с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, в феврале 2019 года Сен-Пьер объявил о завершении карьеры.

Фирас Захаби не уверен, что при определённых условиях боец вновь выйдет в октагон, но всё возможно.

«Он настолько любит дух соревнования, что захочет вернуться, как только увидит бойца, о котором все думают, что он непобедим. Хабиб — как раз такой боец», — сказал Захаби порталу Fight Tips.

Тренер Хабиба Хавьер Мендес назвал Жоржа Сен-Пьера куда более опасным соперником, чем Тони Фергюсон.

Напомним, следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 18 апреля против американца Тони Фергюсона. Ранее поединки между бойцами несколько раз срывались по различным причинам.