Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что после финального матча молодёжного чемпионата мира Канада-Россия несколько человек позвонили ему и поздравили с победой.

Всё дело в том, что телеканал «Матч ТВ» параллельно прямому эфиру финала 2020 года транслировал главный матч МЧМ-2011, где российской сборной удалось отыграться с 0:3 и выиграть золото молодёжного мундиаля.

Третьяк не знал, что канал ведет трансляцию девятилетней давности, поэтому думал, что люди досрочно одели медали на российских хоккеистов.

«Я ж не знал, что параллельно показывали матч 2011 года. Думаю, наверное, люди после 3:1 в нашу пользу решили, что победа в кармане и стали поздравлять. Да я сам в тот момент поверил в победу, думал, что не упустят», — приводят слова Третьяка «РИА Новости».

Сам же Третьяк не видит ничего страшного в том, что люди совершили ошибку, главное — то, что болельщики переживали за команду.

Напомним, сборная России уступила команде Канады со счётом 4:3 в финальной схватке молодёжного чемпионата мира по хоккею. По ходу встречи россияне дважды выходили вперёд, но не смогли удержать преимущество на протяжении всех 60-ти минут. Третье место мундиаля завоевала сборная Швеции.