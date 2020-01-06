В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» на домашнем льду переиграл лидера Запада — ЦСКА со счётом 4:2.

Главным кузнецом победы уфимцев стал финский форвард команды Теему Хартикайнен (3+1), записавший на свой счёт хет-трик уже в первом периоде. На троицу Хартикайнена армейцы ответили шайбой Сергея Толчинкого, которому ассистировал Марио Кемпе. Во второй двадцатиминутке ЦСКА усилиями Антона Слепышева смог сократить отставание до минимума, но на 48-й минуте Линус Умарк поставил точку в противостоянии.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую победную серию ЦСКА, выиграв во втором матче кряду. В среду, 8 января «Салават» на своём льду примет ярославский «Локомотив», а ЦСКА сыграет в гостях у московского «Динамо».

ЦСКА по-прежнему сохраняет лидерство на просторах Западной конференции, «Салават Юлаев» разместился на шестом месте Востока.