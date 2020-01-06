Российский фигурист Артур Даниелян назвал причины любви народа к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

По мнению Даниеляна, главным фактором общенародного признания фигуристки является её победа на Играх в Пхёнчхане.

«Такая любовь, я думаю, связана с тем, что она выиграла все возможные титулы, а в первую очередь Олимпийские игры. Там она завоевала сердца болельщиков, да и в принципе за свою карьеру», — приводит слова фигуриста «РИА Новости».

Даниелян считает, что Загитова заслужила любовь болельщиков, и нет ничего удивительного в том, что заявление Алины о приостановлении карьеры люди приняли с таким ажиотажем.

Напомним, 13 декабря Алина Загитова в прямом эфире объявила о том, что временно прекращает соревновательную деятельность. Сейчас фигуристка принимает участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».