Российский новичок «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук приобрел дом в Беверли-Хиллз за 11,2 миллионов долларов.

Об этом сообщает Los Angeles Times. По информации источника, дом с видом на Лос-Анджелес и океан построено два года назад, а его площадь составляет около 600 квадратных метров. Отмечается, что дом включает пять спален и столько же ванных комнат.

Напомним, 3 января Илья Ковальчук подписал соглашение с «Монреаль Канадиенс». Информацию об этом сообщил официальный сайт команды. Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Ковальчук будет получать 700 тысяч долларов в месяц при игре в НХЛ и 70 тысяч — при игре в АХЛ.

Напомним, сезон-2019/20 Илья Ковальчук начал в составе «Лос Анджелес Кингс», однако вскоре было решено поместить игрока на драфт отказов. После этой процедуры Ковальчук стал неограниченно свободным агентом и начал подыскивать себе новый клуб.

Ковальчук уже провел дебютный матч за «Монреаль» и отличился результативным действием.