Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о конфликте между Артемом Дзюбой и футбольными болельщиками.

По словам Слуцкого, он разговаривал с Дзюбой на тему его конфликта с фанатами. Тренер отметил, что Дзюба был очень расстроен, что можно объяснить. Слуцкий подчеркнул, что Дзюба является лучшим бомбардиром не только сборной России, он также один из лучших голеадоров отборочного цикла. Тренер добавил, что футболист сделал многое для сборной и в отборе к Евро, и на ЧМ.

Специалист, слова которого приводит Sport24, также заявил, что оскорблять футболистов национальной команды, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно, и он в таких ситуациях будет на стороне футболистов.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 19 матчах и записал на свой счет одиннадцать забитых голов. «Зенит» ушел на зимний перерыв единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 45 очков в 19 турах.

Дзюба является капитаном сборной России, команда отобралась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.