Английский «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о подписании соглашения с американской компанией-экипировщиком Nike.

Сообщается, что контракт подписан на много лет, однако подробности не уточняются. Известно, что сотрудничество начнется с сезона 2020/2021. Nike будет поставлять игровую форму для всех команд «Ливерпуля», а также тренерских штабов. Кроме того, Nike будет шить тренировочную и повседневную форму мерсисайдцев.

Отметим, в данный момент «Ливерпуль» сотрудничает с другой американской компанией, New Balance. Осенью компания хотела продлить соглашение с клубом, но англичане предпочли Nike. Стороны прошли через процедуру суда, который встал на сторону футбольного клуба.

В данный момент команда Юргена Клоппа лидирует в АПЛ с 13-очковым отрывом от второго места, имея один матч в запасе.