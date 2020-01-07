Тренер бойца UFC Конора Макгрегора Питер Куилли поделился мнением о возможном реванше своего подопечного и Хабиба Нурмагомедова.

По словам Куилли, Макгрегор рассчитывает на победу Фергюсона над Нурмагомедовым, потому что в таком случае шансы ирландца на реванш с Хабибом резко вырастут. Тренер отметил, что Конор реально смотрит на вещи и понимает, что если Хабиб победит Фергюсона, то он будет ставить условия.

«Если же Хабиб проиграет, бой с Конором будет для него наилучшим и единственным вариантом», – сказал Куилли, слова которого приводит Irish Mirror.

Ранее Макгрегор поделился мнением, почему на реванш с ним не соглашается российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, предыдущий бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова завершился досрочной победой россиянина в четвертом раунде. Тогда Нурмагомедов защитил свой чемпионский пояс в легком весе.