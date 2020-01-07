Российский нападающий Владимир Ильин перешел из екатеринбургского «Урала» в грозненский «Ахмат».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, что клуб подписал с Ильиным соглашение на три с половиной года. Также известно, что 8 января футболист вместе с командой начнет зимние подготовительные сборы в Турции.

Первым новичком футбольного клуба "АХМАТ" в новом году стал нападающий футбольного клуба "Урал" Владимир Ильин. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года. 8 января Ильин вместе с новым клубом начнет зимние подготовительные сборы в Турции. pic.twitter.com/oMtTa4Ljtw — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 7, 2020

Напомним, Владимир Ильин выступал за «Урал» с 2017 года. За это время он провел в составе екатеринбуржцев 86 встреч, забил 16 мячей и отдал восемь результативных передач.

В текущем сезона Ильин провел в российской премьер-лиге 18 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи, а также получил четыре желтые карточки. В составе «Урала» футболист стал двукратным финалистом Кубка России.