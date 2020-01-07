Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в сборную разочарований первого круга испанской Ла Лиги по версии испанского издания Marca.

Помимо молодого Лунина, который выступает в аренде за «Вальядолид», а принадлежит мадридскому «Реалу», в сборную вошли представители «Барселоны» Жан-Клер Тодибо и Хуниор Фирпо, защитник «Эспаньола» Фернандо Калеро, полузащитник Рони Лопеш из «Севильи», Денис Суарес из «Сельты», игроки «Атлетико» Маркос Льоренте и Жоау Фелиш, форвард «Реала» Лука Йович, Люк де Йонг из «Севильи» и Борха Иглесиас из «Бетиса».

Отметим, после 19 туров чемпионата Испании в таблице лидирует каталонская «Барселона» с 40 очками. Столько же баллов у занимающего второе место «Реала», на третьей строчке соседи из «Атлетико» с 35 очками.