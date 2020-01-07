2019 год стал чем-то вроде похмелья после сумасшедшего 2018-го с чемпионатом мира. В только что ушедшем году такого счастья у нас не было, зато событий меньшего масштаба приходилось наблюдать предостаточно.

Сборная России вышла на Евро и узнала группу

Россияне чаще радовали, чем огорчали, хотя матчи против Бельгии заставили призадуматься, тем более с этой командой нам предстоит играть на групповом этапе. Однако во встречах против соперников классом ниже команда Станислава Черчесова сомневаться в себе не дала ни малейшего повода, поэтому на Евро мы едем с серьезными амбициями, и группа, в которой, помимо Бельгии, есть Дания и Финляндия, не кажется такой уж не проходимой.

«Зенит» стал чемпионом и близок к защите титула

Петербуржцы увереннее всех выступают в чемпионате России, и это касается не только игры на поле, но и, например, на трансферном рынке. Год назад команду пополнили Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун, и все трое стали лидерами команды, привели ее к чемпионству, а теперь помогают защитить титул. Летом команда Семака совершила промах, купив у «Барселоны» Малкома, но еще не ясно, что будет, когда бразилец вернется на поле. Сейчас «Зенит» идет в РПЛ с отрывом от второго места в десять очков, а значит, в Петербурге все делают правильно.

Дзюба превратился из героя в изгоя

Конечно, не для всех и превращение это пока не стало для игрока фатальным: Артем по-прежнему капитан сборной России и лидер «Зенита». Однако в конце года фанаты изрядно поиздевались над нападающим. Правда, в ответ над фанатами начали издеваться представители правоохранительных органов, на что сам Дзюба отреагировал не самым правильным образов, отстранившись от проблемы. Возможно, если бы игрок помог своему врагу, конфликт хотя бы немного поутих.

Смена власти в РФС

После ухода Мутко единогласным решением новым президентом Российского футбольного союза стал бывший председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. При нем в российском футболе начались реформы, и пока непонятно, чем они закончатся. Среди реформ и увеличение числа команд в РПЛ, и уменьшение зон в ПФЛ, и запрет критики судей. Одни инициативы уже приняты, другие пока находятся в разработке, а об их влиянии мы сможем судить уже в 2020-м.

ВАР пришел в Россию, Егоров ушел с поста главы Департамента судейства

Мы думали, что с системой видеопомощи арбитрам судейство в нашем чемпионате станет чище и прозрачнее, но на деле все стало только запутаннее. ВАР в России запустили, но во всех матчах тура одновременно этого сделать пока не смогли, поэтому спортивный принцип очень сильно страдает. Каждый тур мы обсуждали спорные моменты с участием судей и заседания Департамента судейства и инспектирования. В итоге его глава Александр Егоров услышал призывы об отставке и ушел, и пока не известно, кто займет его место.

Российские клубы провалились в Европе

Россия осталась без представителей в весенней части еврокубков, наши клубы провели ужасный год. Хотя бы второе место в групповом этапе ЛЕ или третье в ЛЧ не смогла занять ни одна команда: кто-то упустил возможность в последний момент, как «Зенит» и «Краснодар», кто-то удивил, но в итоге провалился, как «Локомотив», а кто-то провел худший евросезон чуть ли не в своей истории, как ЦСКА. Об успехах тульского «Арсенала» и «Спартака» даже упоминать нет смысла. Российские клубы не только потеряли в деньгах, они еще и пропустили на шестое место в рейтинге УЕФА Португалию, и непонятно, когда Россия туда вернется.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Сначала все их ненавидели, потом стали жалеть, а в конце срока ждали, когда же футболистов освободят. Игроков отпустили по УДО, но в РФС играть им не позволили — дозаявочный период закончился. Кокорин вернулся в Петербург, тренировался с «Зенитом» и набирал форму, а Мамаев разорвал контракт с «Краснодаром» и стал игроком «Ростова». Уже скоро мы увидим обоих футболистов на поле, а друг против друга они могут сыграть 17 мая. Будем надеяться, что после матча не произойдет эксцессов.