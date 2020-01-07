В матче первого круга турнира категории Premier в Брисбене россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в трех сетах от представительницы Чехии Петры Квитовой.

Счет по сетам — 6:2, 1:6, 0:6. Встреча продолжалась один час и 50 минут. За это время Павлюченкова совершила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13. Ее соперница провела пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала шесть брейков из 19 возможных.

Отметим, соперницей Квитовой во втором раунде станет другая россиянка, Людмила Самсонова, которая ранее победила Слоан Стивенс в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:3.

Для Павлюченковой этот турнир стал первым в 2020 году. В парном разряде она вместе с эстонкой Анетт Контавейт днем ранее проиграла Эшли Барти и Кики Бертенс.