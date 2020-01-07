Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о дебюте Ильи Ковальчука.

По словам Жюльена, Ковальчук был вовлечен во все этапы игры. Тренер отметил, россиянин хотел показать, что по-прежнему может показывать хороший хоккей, и Ковальчуку это удалось.

«Мне понравилась игра Ильи», — сказал Жюльен, слова которого приводит RDS.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. Ковальчук провел дебютный матч в составе новой команды, отдав передачу. 3 января россиянин заключил с «Монреаль Канадиенс» двустороннее соглашение до конца сезона-2019/20. Начинал сезон хоккеист в составе «Лос-Анджелес Кингз», который в середине сезона поместил игрока на драфт отказов.