Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, почему Конор Макгрегор не хочет драться с Джастином Гэтжи.

По словам Али Абдель-Азиза, Макгрегор не хочет иметь дело с Джастином Гэтжи. Менеджер отметил, все понимают, что Гэтжи затягивает людей в омут, а Макгрегор пасует перед трудностями.

«Зачем ему нужен этот бой? UFC верно решили, не поставив ему поединок с Гэтжи, потому что Джастин надрал бы ему зад», – сказал Абдель-Азиз, слова которого приводит BJ Penn.

Ранее Макгрегор поделился мнением, почему на реванш с ним не соглашается российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, предыдущий бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова завершился досрочной победой россиянина в четвертом раунде. Тогда Нурмагомедов защитил свой чемпионский пояс в легком весе.