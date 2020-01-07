Американский боец UFC Дональд Серроне рассказал, почему его поединок против Конора Макгрегора будет проходить в полусреднем весе.

По словам Серроне, выступить в полусреднем весе было идеей Макгрегора, а он согласился, так как для американца это никогда не имело значения. Серроне отметил, единственная проблема, с которой он боролся, когда был в 170, – это тот аспект, что остальные бойцы были большими.

«Думаю, что Конор хочет наслаждаться жизнью со своей семьей, есть и пить, заходить в бары и веселиться. Поэтому я его не виню. А почему бы и нет?» – сказал Серроне, слова которого приводит Yahoo Sports.

Напомним, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.