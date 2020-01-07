Турецкий полузащитник Арда Туран покинул «Истанбул Башакшехир», в котором играл на правах аренды, и вернулся в каталонскую «Барселону».
В «Истанбул» Туран перешел в январе 2018 года на два с половиной года, в конце 2019 года футболист попросил руководство клуба отпустить его, и Турану пошли навстречу.
Отметим, контракт Арды Турана с «Барселоной» рассчитан до лета 2020 года.
В нынешнем сезоне турок провел за «Истанбул» девять матчей и не отличился результативными передачами.
Туран перешел в «Барселону» в 2015 году из мадридского «Атлетико», в составе которого провел 178 матчей и забил 22 гола.
Также игрок выступал в составе турецких «Галатасарая» и «Манисаспора».
В 2008 году Туран стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной Турции.
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