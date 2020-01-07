В матче первого круга турнира категории Premier в Брисбене россиянка Мария Шарапова потерпела поражение в трех сетах от представительницы США Дженнифер Брэди.

Счет по сетам — 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась два часа и 16 минут. За это время Шарапова совершила восемь подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух. Ее соперница провела четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейка из шести возможных.

Отметим, соперницей Брэди во втором раунде станет австралийка Эшли Барти, для которой эта встреча станет стартовой на турнире.

Для Шараповой этот турнир стал первым в 2020 году. Последний матч в прошлом году россиянка выиграла у Айлы Томлянович.