Бразильский полузащитник «Фламенго» Рейньер может стать футболистом мадридского «Реала».

Об этом сообщает AS. По информации источника, стороны близки к соглашению, и осталось договориться о незначительных деталях перехода. Отмечается, что контракт 17-летнего футболиста с мадридцами будет рассчитан на шесть с половиной лет, а «Реал» заплатит за Рейньера 30 миллионов евро, 24 миллиона из которых получит «Фламенго», три миллиона – семья юноши, а еще столько же – его агент.

Также известно, что сначала Рейньер присоединится к второй команде «сливочных», «Кастилье», а семья футболиста начала учить испанский и ищет жилье в Мадриде.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» не собирается продлевать аренду марокканского защитника Ашрафа Хакими, контракт которого с «Боруссией Дортмунд» истекает летом 2020 года.