Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Магнус Хелльберг, запасным вратарем будет Алексей Мельничук.

Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Антон Белов — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Йоонас Кемпайнен — Наиль Якупов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Миро Аалтонен — Максим Карпов, Динар Хафизуллин — Артем Зуб.

Четвертое звено: Александр Дергачев — Артем Швец-Роговой — Евгений Кетов — Василий Глотов, Ярослав Дыбленко.

Напомним, матч состоится сегодня, 7 января, и начнется в 17:00 по московскому времени.