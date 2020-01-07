Российская лыжница Юлия Белорукова сообщила о рождении ребенка.

«В прекрасный сочельник в нашу семью постучалось самое большое счастье. Спасибо, наш ангелок, что выбрал именно нас. Мы не подведем. Всех с Рождеством Христовым», — написала Белорукова в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы Юлия Белорукова и Елена Соболева пропустят соревновательный сезон-2019/20.

Напомним, весной Белорукова вышла замуж за российского лыжника Никиту Ступака. Поженились спортсмены в Екатеринбурге. Также фото с молодоженами опубликовала президент ФЛГР Елена Вяльбе, которая была почетной гостьей на свадьбе.

Юлия Белорукова является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира по лыжным гонкам.