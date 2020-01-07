В Москве в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матч между местным «Спартаком» и петербургским СКА.

Встреча, которая проходит на «ЦСКА Арене», началась в 17:00 по московскому времени. Ознакомиться со стартовым составом армейцев можно по ссылке.

Команда Алексея Кудашова начала 2020 год с разгромного поражения в Хельсинки от «Йокерита» со счетом 0:6 и с крупной победы в Минске над «Динамо» со счетом 4:1. Подопечные Олега Знарка дважды проиграли в домашних матчах: подольскому «Витязю» со счетом 2:3 и московскому «Динамо» со счетом 0:3.

После 45 матчей петербуржцы идут на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 63 очка. Красно-белые занимают пятую позицию с 54 баллами, сыграв на одну встречу меньше.