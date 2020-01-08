Американский боец Бен Аскрен заявил, что считает Хорхе Масвидаля лучшим бойцом прошедшего года.

«Я уже говорил, что боец 2019 года – гребанный Хорхе Масвидаль», — заявил Аскрен.

По его словам он хотел бы дать первое место Исраэлю Адесанье, но это будет лицемерно, потому что надо смотреть с объективной точки зрения. Аскрен добавил, что если бы он сказал об этом год назад, то ему бы ответили, что боец под наркотиками или у него есть серьезные проблемы. Однако Аскрен уточнил, он действительно считает, что Масвидаль заслужил это звание.

Напомним, Масвидаль нокаутировал Аскрена коленом за пять секунд на турнире UFC 239. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC. Вскоре Аскрен потерпел еще одно поражение и принял решение завершить карьеру.

Масвидаль, помимо быстрой победы над Аскреном, в 2019 году одолел Даррена Тилла и Нэйта Диаза, завоевав пояс BMF.