Хорватский защитник французского «Марселя» Дуе Чалета-Цар может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает «Спорт уик-энд». По информации источника, сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро, а на игрока также претендуют берлинская «Герта» и испанская «Валенсия».

Отметим, 23-летний центральный защитник сборной Хорватии стал игроком возглавляемого Андре-Виллаш Боашем «Марселя» летом 2018 года, когда перешел в команду из «Зальцбурга» за 19 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей и один забитый мяч.

В составе сборной Хорватии Чалета-Цар провел пять встреч – в 2018 году он серебряным призером чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось, что 20-летний полузащитник голландского «Херенварена» Митчелл ван Берген попал в сферу интересов петербургского «Зенита».