В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» дома в овертайме потерпел поражение от новосибирской «Сибири» со счетом 3:4.

В составе екатеринбуржцев по шайбе забросили Павел Дацюк на 5-й минуте, Найджел Доус в большинстве с передач Брукса Мэйсека и Дэна Секстона на 9-й минуте и Анатолий Голышев в большинстве с передач Доуса и Алексея Василевского на 48-й минуте.

У сибиряков отличились Егор Миловзоров в большинстве с передач Александра Логинова и Александра Шарова на 11-й минуте, Виктор Комаров на 17-й минуте и Юусо Пуустинен с передач Шарова и Микаэля Руохамаа на 30-й минуте.

Победный гол на 5-й минуте овертайма забил Александр Шаров в большинстве с передачи Логинова и Комарова.