Менеджер Конора Макгрегор Оди Аттар рассказал, почему реванш ирландца с Хабибом Нурмагомедовым нужно проводить в Москве.

По словам Аттара, пока обсуждать реванш рано, так как Макгрегор подерется с Серроне, а Хабиб — с Фергюсоном. Однако менеджер считает, что стоит провести в будущем реванш в Москве. Аттар добавил, что Конора любят в России, и Хабиб очень популярен.

«Это было бы очень зрелищно — провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба», — сказал Аттар, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Предыдущий бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова завершился досрочной победой россиянина в четвертом раунде. Тогда Нурмагомедов защитил свой чемпионский пояс в легком весе.