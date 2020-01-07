В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» дома одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1.

В составе красно-белых по шайбе забросили Федор Малыхин в большинстве с передач Патрика Херсли и Дмитрия Вишневского на 10-й минуте, Илья Зубов с передачи Мартинса Карсумса на 20-й минуте и Робин Ганзл с передачи Максима Цыплакова на 16-й минуте.

У армейцев единственный гол забил Андрей Кузьменко с передачи Миро Аалтонена на 17-й минуте встречи.

После 46 матчей команда Алексея Кудашова занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 63 очка. Подопечные Олега Знарка располагаются на пятой строчке Запада, набрав 56 очков после 45 игр.

Следующий матч СКА проведет 12 января дома против московского «Динамо», «Спартак» 8-го числа примет финский «Йокерит».

Отметим, до этой встречи «Спартак» не мог победить в трех встречах кряду: красно-белые проиграли «Сочи», «Витязю» и московскому «Динамо».